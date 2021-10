A loucura "Squid Game" espalha-se pelo mundo

A série sul-coreana "Squid Game" tornou-se oficialmente o maior lançamento original da Netflix. O thriller de nove episódios foi lançado há menos de 1 mês e já teve 111 milhões de espetadores em mais de 80 países.

Misturando alegoria social e violência extrema, "Squid Game" apresenta personagens das periferias mais marginalizadas da Coreia do Sul, incluindo um migrante indiano e um desertor norte-coreano, que participam em jogos infantis tradicionais para ganhar 45,6 mil milhões de won (33 milhões de euros).

Quem perde, morre.

O fenómeno "Squid Game" é a mais recente manifestação da crescente influência da Coreia do Sul na cena cultural global, depois do sucesso do K-pop BTS e do filme "Parasita", Palma de Ouro em Cannes e o primeiro filme em língua diferente do nglês a ganhar o Oscar de melhor filme .

