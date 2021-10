Série coreana "Squid Game" é o maior lançamento de sempre da Netflix

A série "Squid Game", criada na Coreia do Sul, tem atraído fãs de todo o mundo desde a estreia, a 17 de setembro, e já foi vista por 111 milhões de pessoas, tornando-se o maior lançamento de sempre da plataforma de streaming Netflix.

Com o sucesso global sem precedentes, o drama despótico criado por Hwang Dong-hyuk retrata um cenário em que os marginalizados disputam, uns contra os outros, jogos infantis tradicionais.

O vencedor das seis rondas ganha milhões em dinheiro e os derrotados morrem.

A série ganhou popularidade e lidera os tops da Netflix em mais de 90 países, incluindo Portugal.

"Squid Game" amplifica a influência da Coreia do Sul na cultura popular global, como já aconteceu com o filme galardoado "Parasitas" e as bandas musicais de K-Pop.

