Falta de mão-de-obra no Reino Unido dificulta recuperação pós-pandemia

A falta de mão-de-obra afeta vários setores económicos no Reino Unido. O problema tornou-se recorrente em vários países, devido à pandemia, mas no Reino Unido é agravado pelo Brexit.

As políticas de imigração restritivas que entraram em vigor no pós-Brexit tornam mais difícil a recuperação económica. Mesmo com o aumento dos salários.

Sem pessoal para trabalhar, há empresas que admitem fechar portas ou mudar para zonas urbanas do país.

O Governo britânico vai permitir a entrada de 5.500 emigrantes para trabalhar em aviários até ao Natal. O setor diz que não chega.