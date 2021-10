Netflix quase duplica lucros no trimestre de estreia de “Squid Game”

No trimestre em que estreou o fenómeno "Squid Game" a Netflix lucrou 1,4 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), mais 83% que no mesmo período de 2020, segundo os resultados anunciados na noite de terça-feira.

As receitas da plataforma de streaming aumentaram 16% atingindo quase os 7,5 mil milhões de dólares (6,4 mil milhões de euros) entre junho e setembro.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, as receitas atingiram aproximadamente 22 mil milhões de dólares (18,8 mil milhões de euros) e os lucros os 4,5 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros), um aumento de mais de 60% face a 2020.

"Estamos muito entusiasmados por terminar o ano com o que esperamos ser o quarto trimestre mais forte a nível de conteúdo até agora, que se apresenta com uma maior despesa de conteúdo e margens operacionais mais baixas sequencialmente", indica a empresa, no comunicado.

A Netflix destaca o regresso de programas queridos do público como a produção espanhola "La Casa de Papel" ou a britânica "Sex Education", dois dos maiores regressos do trimestre. Contudo, há outra série que se destaca e que tem dado que falar: "Squid Game".

A série sul-coreana já é a maior série de sempre da Netflix. Segundo a empresa, 142 milhões de lares assistiram à série nas primeiras quatro semanas. A série é o programa mais popular da plataforma em 94 países, incluindo nos Estados Unidos, e, desde que estreou, a empresa já valorizou 17 mil milhões de euros em bolsa.

Entre junho e setembro a Netflix viu um aumento de 4,4 milhões de subscritores, tendo agora um total de 214 milhões de subscritores em todo o mundo.