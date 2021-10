Ryanair acusa Governo e ANAC de bloqueio de rotas para Marrocos

A Ryanair acusou este sábado o Ministério das Infraestruturas e a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de impedirem a abertura de três novas rotas para Marrocos. A companhia aérea diz que foram prejudicados mais de três mil passageiros.

Mas o regulador contrapôs dizendo que a transportadora falhou os prazos do pedido e os requisitos legais.

A Ryanair diz que no último mês tentou por várias vezes garantir as autorizações. Contactado pela SIC, o Ministério das Infraestruturas informa que compete à Autoridade Nacional de Aviação Civil conceder as autorizações.

À SIC, a ANAC esclarece que a Ryanair não instruiu o pedido de acordo com o que está legalmente definido quanto ao prazo e também quanto aos requisitos legalmente exigidos.