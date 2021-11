Emmanuel Macron diz que até quinta-feira não serão aplicadas sanções ao Reino Unido por causa das regras sobre pescas em águas comunitárias e britânicas.



À margem da cimeira do G20, o Presidente francês afirmou que as negociações com Londres continuam e que as próximas horas serão fundamentais para se alcançar um acordo.

Para hoje está marcado um encontro entre o secretário britânico responsável pelo Brexit e o ministro francês dos assuntos europeus.