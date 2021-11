Sedes defende reformas estruturais urgentes em Portugal 

A SIC teve acesso ao relatório da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social -, que defende reformas estruturais urgentes para Portugal.

Entre as propostas apresentadas, está o alívio de impostos para as empresas e famílias, assim como o controlo dos preços da energia.

De acordo com o documento, quem não paga IRS deverá contribuir pelo menos com o valor simbólico de um euro.

A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social considera que sem reformas estruturais, Portugal caminha para a "cauda" da Europa.

O relatório vai ser discutido e apresentado esta sexta-feira, no 5.º congresso da Sedes, que contará com a presença do primeiro-ministro António Costa.

