OE 2022: Governo garante que ninguém ficará a perder com mexidas nas tabelas do IRS

Os escalões do IRS passam de sete para nove no próximo ano. Esticar a tabela custa 150 milhões de euros ao Estado, mas ganha uma grande parte dos contribuintes.

Mais de 1,5 famílias vai pagar menos IRS em 2022 e o alívio será mais expressivo para a classe média-média alta, sobretudo para as famílias que têm filhos com menos de 6 anos. E Governo garante que ninguém ficará a perder com as mexidas nas tabelas.

"Esta revisão permite uma redução de IRS para rendimentos a partir dos 15 mil euros beneficiandomais de 1,5 milhões agregados e não prejudicando ninguém.Não resulta em nenhum aumento de impostos para nenhum português, pelo contrário", disse o ministro das Finanças, João Leão.

O orçamento também traz mudanças no IRS Jovem. Este regime é prolongado de três para cinco anos, a contar do momento de entrada no mercado de trabalho. Deixa de ter limite de rendimento e é estendido aos recibos verdes.