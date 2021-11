Gasóleo profissional alargado para limite máximo de 40 mil litros ao ano

O Governo aumentou para 40.000 litros o limite anual de abastecimento elegível pelo regime do gasóleo profissional, o máximo permitido, e estendeu por mais um ano o regime favorável para abastecimento em ou para instalações de consumo próprio.

Uma portaria do Governo, publicada em Diário da República, altera o regime de reembolso parcial de impostos sobre combustíveis para empresas de transportes de mercadorias para o tornar aplicável aos abastecimentos até ao limite máximo de 40.000 litros por viatura e por ano civil.

O limite de abastecimento ao abrigo do regime do gasóleo profissional foi alargado há três anos, em setembro de 2018, de 30 mil litros para 35 mil litros, subindo agora para o máximo permitido pelo Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), que limita o executivo a fixar um valor máximo de abastecimento anual, por veículo, elegível para reembolso, entre 25.000 e 40.000 litros.

"Com particular relevância face ao momento extraordinário de aumento de preços dos combustíveis que tem vindo a colocar-se como um desafio central para as empresas de transporte e para a sua competitividade no plano nacional e internacional, numa fase de recuperação económica da situação pandémica, impõe-se proceder a um novo ajustamento do limite máximo de abastecimento elegível", justifica o executivo, no preâmbulo da portaria.