Antrop diz que apoios do Governo não chegam para minimizar aumento de preços dos combustíveis

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) considera que os apoios anunciados na passada sexta-feira pelo Governo para minimizar o aumento dos combustíveis são insuficientes.

A Antrop estima que os custos com os combustíveis este ano vão agravar-se em cerca de 50 milhões de euros e avisa que muitas empresas terão mesmo de fechar. Garante que as medidas extraordinárias cobrem apenas um quarto desse valor.

A associação sublinha ainda que o anúncio contraria o que vinha a ser negociado com o Ministério do Ambiente, nomeadamente a introdução do gasóleo profissional para as empresas do serviço público rodoviário de passageiros ou o fim da aplicação da taxa de carbono.

Ministro do Ambiente diz que crise é temporária

O ministro do Ambiente diz que há vários indicadores que a crise energética vai passar e que, por isso, o desconto nos combustíveis deve ser temporário. José Matos Fernandes garante que a devolução feita a partir da plataforma IVAucher foi da responsabilidade do Ministério das Finanças.

O Governo vai avançar com um desconto de dez cêntimos por litro nos combustíveis até março. O reembolso será feito às famílias através da plataforma IVAucher.

A medida faz parte do pacote extraordinário anunciado pelo ministro das Finanças para ajudar a minimizar a escalada dos preços da gasolina e gasóleo. No máximo, a poupança fica nos cinco euros por mês.

Os partidos consideram que o Executivo dá com uma mão e tira com outra.

Para ter acesso ao desconto do Estado, é preciso aderir ao programa IVAucher, abastecer num posto aderente e nunca esquecer a fatura com número de contribuinte.

