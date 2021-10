Preços dos combustíveis também estão a aumentar lá fora 

Os preços dos combustíveis estão a aumentar um pouco por todo o mundo.

No Reino Unido, o preço do litro da gasolina atingiu no domingo o valor mais elevado de sempre. Cada litro custa em média 1,70 euros, dois cêntimos acima do recorde de 2012.

Na Alemanha, há quem tente fugir aos elevados preços dos combustíveis e atravesse a fronteira para abastecer na Polónia.

Fora da Europa, o mesmo problema também é sentido em Los Angeles, onde o preço da gasolina está no valor mais alto dos últimos 9 anos.

Perante estes aumentos, o Presidente dos Estados Unidos da América afirmou, na quinta-feira, que os preços dos combustíveis só deverão baixar em 2022.

A redução da produção foi uma das causas apontadas por Joe Biden, que apontou ainda o dedo aos países exportadores de petróleo.

