Franceses com salários abaixo dos 2 mil euros vão receber compensação de 100 euros

Em França, quem ganhar menos de dois mil euros vai receber uma compensação de 100 euros para fazer face ao aumento dos combustíveis.

O Executivo de Emmanuel Macron está a apostar tudo para evitar a contestação do povo francês.

Depois de, há algumas semanas, ter anunciado um cheque de 100 euros para ajudar 6 milhões de famílias de baixos rendimentos a pagarem a conta da luz, agora, face ao preço recorde dos combustíveis, abre os cordões à bolsa e anuncia que, a partir de dezembro, um novo cheque vai abranger 38 milhões de franceses.

O apoio será pago uma única vez e custará perto de 4 mil milhões de euros aos cofres do Estado.

Macron anunciou, também, o congelamento do preço do gás até ao fim do próximo ano.

Contudo, as medidas parecem não convencer os franceses, com cerca de 60% da população a sentir que o poder de compra diminuiu.

Veja também: