João Leão: "Não estamos perante uma crise de natureza financeira"

O Ministro das Finanças diz que os portugueses podem encarar a crise política com tranquilidade por não ser de origem financeira.

"Não estamos perante uma crise de natureza financeira", explica.

João Leão explicou que a economia se encontra a recuperar, com taxas de juros favoráveis e um melhor setor bancário.

Acrescenta que o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 esteve relacionado com questões não relativas ao próprio diploma.

João Leão partilha que não se sente responsável pela atual crise política.

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance", garante o membro do Governo.

Enquanto se mantém em funções, o ministro das Finanças garante vai fazer os possíveis para garantir a execução do Plano de Recuperação e Resiliência.

