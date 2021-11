AUTOvoucher: consulte a lista dos postos de combustíveis que aderiram

Cerca de 1.800 postos de combustível aderiram ao “AUTOvoucher”, o programa do Governo que vai promover um desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, para fazer face à subida dos preços, e que entra em vigor já esta quarta-feira.

A lista foi divulgada esta terça-feira e pode ser consultada aqui. Para já, conta com cerca de 1.800 comerciantes, mas pode vir a ser atualizada, já que ainda é possível que os postos de combustíveis adiram à iniciativa.

Para além disso, a inscrição faz-se por número contribuinte de cada empresa, o que significa, na prática, que a um comerciante podem corresponder vários postos de abastecimento. A partir de agora, os postos que aderiram ao “AUTOvoucher” têm que apresentar um selo que identifique a adesão.

"Desde 1 de novembro, data em que os comerciantes puderam começar a aderir ao AUTOvoucher, registaram-se cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis do Continente e Regiões Autónomas, estando já assegurada uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos, sendo expectável que este número continue a crescer nas próximas semanas", refere em comunicado o Ministério das Finanças.

Como vai funcionar o desconto nos combustíveis

Os consumidores vão poder beneficiar do desconto “AUTOvoucher” a partir de dia 10 de novembro, esta quarta-feira, num total de 50 litros por mês, entre novembro e março de 2022. O desconto de 10 cêntimos por litro será reembolsado diretamente na conta bancária do contribuinte no prazo máximo de dois dias úteis.

Caso o valor não seja utilizado num determinado mês, o Governo informa que este transita para os meses seguintes.

“Ou seja, se num determinado mês o contribuinte não gastar os seus 10 cêntimos por litro, num total de 50 litros, esse valor acumula e pode ser utilizado no futuro”, pode ler-se no comunicado divulgado esta segunda-feira.

Os consumidores que já estavam registados no IVAucher estão automaticamente elegíveis para usufruir do “AUTOvoucher”, sendo que quem ainda não se registou na plataforma pode fazê-lo a qualquer momento.

