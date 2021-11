Preços dos combustíveis em Portugal permaneceram acima da média da UE no terceiro trimestre

Os preços sem impostos da gasolina e do gasóleo na União Europeia subiram em cerca de 5 cêntimos por litro do segundo para o terceiro trimestre este ano. Os preços em Portugal posicionaram-se acima da média destes países, tanto a contar com o peso fiscal como sem ele, assinala a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Ainda assim, evidencia o regulador, antes de impostos, os preços portugueses do gasóleo estão alinhados com os de Espanha, e são inferiores no caso da gasolina.

O Preço Médio de Venda (PMV) da gasolina na União Europeia, sem impostos, aumentou 5,4 cêntimos por litro do segundo para o terceiro trimestre. Já com impostos, atingiu os 1,454 euros por litro. Em Portugal, situou-se nos 1,671 euros, o que coloca as terras lusas na quinta posição dos países com preços mais altos.

Contudo, antes de impostos, face a Espanha, o preço português foi mais baixo (os 0,690 euros por litro de gasolina em Portugal comparam com os 0,698 euros do país vizinho). “A carga fiscal aplicada em Portugal (59%) justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica”, aponta o regulador, num boletim publicado esta terça-feira. No país vizinho, a carga fiscal pesa 51% do preço, e na UE o peso é de 55%.

No caso do gasóleo, o PMV sem impostos aumentou 5 cêntimos por litro no bloco europeu. Já com impostos, chegou aos 1,337 euros, que comparam com os 1,457 euros de Portugal e os 1,268 euros de Espanha. Mais uma vez, Portugal está entre os países com preços mais elevados da UE, desta vez no sexto lugar.

“O peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços 19 cêntimos por litro mais altos do que em Espanha”, volta a comparar o regulador, notando que, sem impostos, os preços médios nacionais encontram-se alinhados com os do país vizinho.

Já no que toca ao GPL, a história é um pouco diferente. “Os PMV nacionais foram mais baixos do que os praticados em Espanha”, diz a ERSE (registaram-se os 0,722 euros em Portugal e os 0,771 em Espanha). Ainda assim, Portugal volta a estar acima da média europeia - com 4 cêntimos extra. Sem impostos, ficariam 4 cêntimos abaixo.