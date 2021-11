João Leão: "Previsões da Comissão mostram que o cenário macroeconómico apresentado pelo Governo é credível"

O ministro das Finanças, João Leão, reagiu esta quinta-feira às previsões de Outono da Comissão Europeia para as diversas economias da União Europeia, notando que essas projeções confirmam os cenários traçados pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"As previsões da Comissão Europeia mostram que o cenário macroeconómico e orçamental apresentado pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2022 é credível e que os portugueses podem ter confiança no futuro", comentou João Leão, citado num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças.

As previsões de Outono de Bruxelas "confirmam, ainda, que o contexto de incerteza política que atravessamos não teve origem em problemas financeiros nem numa crise de finanças públicas, como aconteceu no passado", frisou também João Leão.

Por outro lado, acrescentou o ministro, as projeções de Bruxelas "mostram que a atual situação não está a ser percecionada como um risco para as metas previstas no cenário apresentado pelo Governo em outubro".

Esta quinta-feira a Comissão reviu em alta as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português, mas continua mais pessimista que o Executivo de António Costa.

Segundo as projeções divulgadas esta quinta-feira, com as restrições levantadas e a recuperação já ocorrida, "projeta-se um crescimento do PIB de 4,5% em 2021, 5,3% em 2022". As previsões são melhores que as últimas (3,9% em 2021 e 5,1% em 2022), mas continuam aquém das previsões do Governo (4,8% em 2021 e 5,5% em 2022).

Em relação à dívida pública, realça o Ministério das Finanças, "as estimativas confirmam que Portugal retomou uma trajetória de forte redução da dívida pública este ano".