Inflação no Reino Unido em outubro dispara para máximo de 10 anos

A taxa de inflação anualizada do Reino Unido subiu para 4,2% em outubro, um máximo de 10 anos, acelerando face a 3,1% em setembro, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo gabinete de estatística britânico.

De acordo com os economistas auscultados pela "Reuters", esperava-se uma variação do índice de preços do consumidor de 3,9%. Os grandes aumentos de preços verificaram-se nos bens e serviços relacionados com a habitação - o que inclui eletricidade e gás - e nos transportes, com o aumento dos preços dos combustíveis.

O Reino Unido, à semelhança de vários outros países a nível global, tem lidado com um aumento dos preços devido à escassez de matérias-primas, às dificuldades nas cadeias de abastecimento e, principalmente, ao aumento dos preços da energia.

O Banco de Inglaterra, para limitar a subida dos preços bem acima do alvo de 2%, deverá subir as taxas de juro diretoras em dezembro, um dos primeiros grandes bancos centrais a fazê-lo. De acordo com as próprias previsões do banco central, a inflação poderá acelerar para os 5% nos próximos meses.