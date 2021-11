Ministro das Finanças afasta receios de subida da inflação 

O ministro das Finanças acredita que o aumento salarial de 0,9% proposto para os salários da função pública será suficiente para cobrir a inflação.

No dia em que o Eurostat confirmou uma subida da inflação para mais de 4% na zona euro, João Leão desdramatizou os receios de uma subida generalizada de preços em Portugal.

O ministro destacou que Portugal é um dos países da União Europeia com uma inflação mais baixa, sublinhando que a subida que se verifica é considerada de natureza temporária.

"Portugal mantém-se com um dos países com taxa de inflação mais baixa", em linha com as previsões do Governo, referiu o ministro das Finanças, salientando que este aumento da taxa de inflação é considerado pelos bancos centrais e também pelos ministros das Finanças europeus como "algo de natureza temporária", havendo consenso de que vai começar a reduzir-se a partir do próximo ano.