A Comissão Europeia informou, esta terça-feira, que aprovou o plano de reestruturação da TAP, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 'slots' por dia no aeroporto de Lisboa. Aprovada foi também uma ajuda de 100 milhões de euros para compensar a a TAP por dados causados pela pandemia.

Esta decisão já era esperada, mas Bruxelas mexe nos números propostos pelo Executivo português. Não aceita o pacote de ajuda de 3.200 milhões de euros e reduz o apoio aprovado para 2.500 milhões de euros. Além disso, a Comissão Europeia obriga a TAP a ceder 18 'slots', ou seja, autorizações para levantar voo e aterrar, a empresas concorrentes.

A luz verde chega depois de o ministro das Finanças, João Leão, ter revelado, no início deste mês, que as discussões com a Comissão Europeia sobre o plano de reestruturação da TAP estavam na fase final, adiantando esperar que o plano de reestruturação fosse aprovado antes do Natal. O que aconteceu hoje, embora com alterações ao plano, tendo no mesmo dia sido aprovada uma ajuda de 100 milhões para compensar a TAP pelas perdas causadas pela pandemia.

O Governo entregou à Comissão Europeia, há um ano, o plano de reestruturação da TAP, tendo entretanto implementado medidas como a redução de trabalhadores.

Após a Comissão Europeia ter aprovado, em 10 de junho de 2020, o apoio estatal de até 1.200 milhões de euros à TAP, a companhia teve seis meses para apresentar um plano de reestruturação que convença Bruxelas de que a empresa tem viabilidade futura.

Em agosto deste ano, a Comissão Europeia admitiu recear que o auxílio de 3.200 milhões à reestruturação da TAP viole as regras de concorrência, uma queixa que tem sido repetida por outras companhias aéreas, como a Ryanair.

Bruxelas disse ainda duvidar que o apoio de 3.200 milhões garanta de vez a viabilidade da companhia, apesar de reconhecer a importância de o Estado português salvar a transportadora aérea.

De acordo com o relatório que acompanhava a proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo previa injetar 1.988 milhões de euros na TAP este ano e em 2022.

Saiba mais