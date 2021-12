Pandemia faz subir preços de bens e serviços em 2022

Vários produtos e serviços vão sofrer aumentos no próximo ano devido à pandemia, tendo em conta os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística. O índice de preços no consumidor galgou quase 1 ponto percentual face ao mês de outubro.

A EDP Comercial vai aumentar na ordem dos 90 cêntimos por mês.

A GALP Energia vai subir os preços em mais de 2 euros mensais.

Os portugueses que usam gás engarrafado podem esperar um encargo maior em 2022. Atualmente, uma botija de butano de 13 quilos custa cerca de 29 euros e a de 54 quilos custa 120 euros.

O preço das portagens vão agravar no próximo ano.

As rendas vão aumentar em 2022 por causa da inflação. A subida é de 0,43%, o que resulta num aumento de 3 euros para uma família que pague 700 euros de renda mensal.

Os preços de bens alimentares também vão pesar mais nas carteiras dos portugueses.

O azeite terá uma subida na ordem dos 7%. O preço do pão vai subir entre os 2 e os 3 cêntimos.

O chumbo do Orçamento de Estado deixou em suspenso os custos de alguns bens e serviços, mas após as eleições de 30 de janeiro, será mais claro o que muda na carteira dos portugueses.

Esta reportagem é da autoria da jornalista Kathleen Araújo, Imagem de Miguel Cabral e Edição de Vítor Moreira.

