Netflix perde quase um milhão de subscritores, o que se passa?

A Netflix perdeu 970.000 subscritores no segundo trimestre de 2022, período em que obteve um lucro líquido de 1.441 milhões de dólares (cerca de 1.400 milhões de euros), revelou na terça-feira.

Os dados divulgados no relatório de contas da empresa são melhores que as previsões de março, que antecipavam a perda de até dois milhões de assinantes.

Durante os três meses, em que as suas ações caíram e demitiu mais de 300 trabalhadores, a Netflix conseguiu conter, ainda assim, a quebra de subscritores aumentada pelo surgimento de concorrentes como a Disney e a Apple no streaming.

O desastre foi tal que os seus resultados eram aguardados com ansiedade na indústria do entretenimento, mas após a publicação do relatório as suas ações subiram mais de 10% na bolsa de Nova Iorque.

Além disso, a empresa sediada na Califórnia elevou o otimismo ao prever que para o próximo trimestre vai recuperar os utilizadores perdidos.

"O nosso desafio e oportunidade é acelerar a nossa receita adicionar novos clientes, continuando a melhorar o nosso produto, conteúdo e marketing, como temos feito nos últimos 25 anos", disse numa carta aos investidores.

No entanto, os dados refletem uma estagnação no modelo de negócios.

O que se passa com a Netflix?

Embora as suas previsões digam que irá recuperar o milhão de utilizadores perdidos graças ao crescimento dos próximos semestres, estes estão longe dos quatro milhões que somou no mesmo período de 2021.

Se a previsão for verdadeira, a Netflix enfrentaria o final do ano com exatamente o mesmo número de contas ativas do início de 2022.

Por outro lado, o seu volume de negócios total aumentou 8,6%, valor afetado pelas novas taxas de juro e pela variação do valor dólar, uma vez que, ignorando esta situação, a empresa coloca o aumento em 13%.

Os fundadores da empresa, Reed Hastings e Ted Sarandos, prometem "ajustar a sua estrutura de custos" para se adequar à sua "taxa de crescimento atual".

Além de demitir mais 300 funcionários, a empresa já assinou contrato com a Microsoft para introduzir publicidade no seu serviço, algo que vai começar a acontecer no início de 2023.

Em relação à outra medida, para cobrar um extra para partilhar uma conta entre diferentes famílias, a Netflix não avançou os seus planos além do programa piloto no Chile, Costa Rica e Peru.

Por territórios, a região da Ásia e Pacífico é a que mais encanta o gigante do streaming, que já iguala a América Latina em volume de negócios, ao agregar mais de milhão de clientes.

No entanto, os seus dois grandes mercados, Europa e América do Norte, concentram as perdas de subscritores, especialmente nos Estados Unidos e Canadá.

Apesar da estagnação, a Netflix endireitou a sua liderança no setor e gabou-se da sua capacidade de influenciar a cultura popular global com séries como "Stranger Things", que chefiou as menções nas redes social.

Com 220 milhões de clientes, a Netflix é a plataforma de streaming líder.

A Amazon, por exemplo, reconhece apenas que 200 milhões de clientes reproduzem vídeos na sua plataforma de comércio eletrónico. E a Disney soma 205 milhões de assinantes entre as suas diferentes plataformas: Disney +, Hulu, Star e ESPN+. Já Apple reúne mais de 40 de utilizadores na Apple TV+.