Afinal, a fatura de eletricidade vai ou não subir em agosto por causa do “travão ibérico”?

Em entrevista à Antena 1 e ao Negócios, Nuno Ribeiro da Silva disse que a fatura da luz vai ficar mais cara, mas não porque as elétricas subam os preços.

"Aparecerá nas faturas a dizer que o mecanismo coberto do diploma X de teto sobre os preços do gás, cabe-lhe a si, feliz ou infeliz contribuinte contribuir com X. Estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 40 ou mais por cento, relativamente àquilo que as pessoas pagavam"