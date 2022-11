João Galamba esclareceu esta segunda-feira, depois das declarações do presidente da Endesa, que o preço da eletricidade não vai aumentar 40% em agosto. "Foi criada uma perceção de que haveria um aumento de 40%. Isso não é só alarmista, é falso", referiu. Para o secretário de Estado, houve um equívoco na entrevista dada por Nuno Ribeiro da Silva à Antena 1 e Jornal da Negócios que foi esclarecido hoje num comunicado divulgado pela empresa de eletricidade.

Em entrevista à SIC Notícias, João Galamba admitiu que pode, efetivamente, verificar-se um aumento de preço nos novos contratos "por causa da conjuntura internacional e por causa do aumento brutal do gás". E explicou:

Em momento algum o Governo disse que ia criar um mecanismo para decretar o fim de crise energética e tornar todos os consumidores portugueses imunes a toda e qualquer variação de preço. O mecanismo mitiga e diminui os preços elevados.

De acordo com o membro do Governo, o mecanismo ibérico acordado com Bruxelas terá um custo, mas o benefício "será maior que o custo". Frisou ainda que a maioria dos consumidores não será afetada pelo mecanismo, uma vez que têm os serviços de eletricidade contratualizados. "Só os consumidores que não têm contratos fixos é que são afetados positivamente pelo mecanismo. A generalidade dos consumidores são imunes", disse.