BP encaixa maior lucro em 14 anos

A BP fechou o segundo trimestre do ano com um lucro ajustado de 8,5 mil milhões de dólares (o equivalente em euros), mais do triplo do encaixado em 2021 (2,8 mil milhões de euros) e o melhor resultado trimestral em 14 anos. É mais uma petrolífera a beneficiar dos efeitos da guerra da Ucrânia nos preços das matérias-primas.

A última vez que a BP tinha registado um lucro tão expressivo foi em 2008. No terceiro trimestre desse ano, o grupo britânico surpreendeu o mercado com um resultado líquido de 8,8 mil milhões de dólares (o equivalente em euros).

O anúncio dos resultados, feito esta terça-feira ao mercado, veio acompanhado de uma boa notícia para os acionistas. Os dividendos vão ser reforçados em 10% para 0,06 dólares por ação.

O grupo atribuiu o segundo melhor resultado trimestral da história à subida das margens de refinação e a um "desempenho excecional na comercialização de petróleo”, segundo o jornal The Guardian. E acompanha a tendência de várias concorrentes internacionais, como a Shell, ExxonMobil e a Chevron, todas com lucros recorde.