Funcionários da TAP falam em gestão desastrosa e queixam-se de falta de condições

Esta terça-feira de manhã, haverá um novo protesto em Lisboa, por parte de trabalhadores de várias áreas da TAP, insatisfeitos com as atuais condições de trabalho e com a gestão que a Companhia de Bandeira tem vindo a fazer.

Falam de dois aviões de carga parados, com um custo que já ultrapassa os 21 milhões de euros, e criticam a contratação de aviões e tripulações externas a 22 mil euros à hora.

Os sindicatos acusam a TAP de praticar o que consideram ser uma má gestão.

A TAP refuta as acusações e remete para a apresentação dos resultados, que será no próximo dia 23 de agosto.