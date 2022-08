Combustíveis aumentam e preço do gasóleo supera o da gasolina

Os combustíveis ficam a partir desta segunda-feira mais caros, com o preço por litro do gasóleo a superar o da gasolina.

O diesel vai subir 10 cêntimos por litro e o preço da gasolina simples 95 está 1 cêntimo mais cara.

As principais razões apontadas para este aumento são a subida da cotação do petróleo na última semana e a desvalorização do euro em relação ao dólar.

Com esta subida no preço do gasóleo, o diesel irá ultrapassar o preço da gasolina, sendo que na semana passada o valor médio de ambos em Portugal foi praticamente o mesmo.

"Não é normal", disse um consumidor ouvido pela SIC, num posto de combustível na Póvoa de Varzim.