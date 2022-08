As empresas viram os custos disparar com o aumento do preço do gás natural. Em alguns casos, os custos representam já 25% dos encargos.

Algumas empresas dizem que a situação é insustentável e que os apoios anunciados pelo Governo são insuficientes.

O Executivo anunciou um aumento das ajudas às grandes empresas consumidoras de gás e, em setembro, deverão ser anunciadas novas medidas.