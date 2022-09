Custo de vida: a ginástica orçamental constante dos portugueses

O pacote de medidas que vai ser anunciado este segunda-feira pelo Governo surge para apoiar as famílias face ao aumento do custo de vida.

Primeiro a pandemia de covid-19, depois a guerra na Ucrânia e a subida constante dos preços. Muitos portugueses deparam-se agora com uma ginástica orçamental constante.

"Encontro-me nessa situação entre a espada e a parede de comerciante e consumidor", relatou à SIC Nuno Cardoso, proprietário de um restaurante.

Os bens alimentares essenciais, como a carne, peixe e leite, continuam com os preços superiores aos do início do ano. Desde o início de 2022, o preço da carne subiu 17% e do peixe cerca de 20%.

As medidas que o Governo se prepara para anunciar têm como objetivo apoiar as empresas e famílias, face ao aumento do custo de vida.

No que toca a habitação, quem comprou casa tem visto as taxas Euribor a subir em todos os prazos durante o mês agosto. Os especialistas acreditam que as taxas possam chegar brevemente aos 2%.