IVA à taxa zero nos produtos essenciais: o desafio lançado por Nuno Melo ao Governo

O Presidente do CDS-PP, Nuno Melo, defende que o Governo deve baixar temporariamente o IVA dos produtos essenciais para a taxa zero e criar uma entidade reguladora para o setor agroalimentar.

"Com a inflação dos bens alimentares a superar os 15%, desafiamos António Costa a reduzir o IVA dos produtos essenciais temporariamente à taxa zero", afirmou o líder centrista.

No encerramento da Escola de Quadros do CDS, em Espinho, Nuno Melo considerou imoral o que o Estado está a arrecadar de receita fiscal com a inflação.