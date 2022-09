As cidades mais caras e mais baratas para arrendar casa em Portugal

Os preços das casas para arrendar em Portugal apresentaram uma subida de 1,4% em agosto, face ao mês anterior. Arrendar casa custa agora, em média, 11,6 euros por metro quadrado.

Com a significativa subida, entre julho e agosto as casas ficaram mais caras em nove capitais de distrito. Segundo o índice de preços do portal imobiliário Idealista, Viana do Castelo (11,2%) lidera a lista. Seguem-se Viseu (9,8%), Braga (4,3%), Coimbra (4,1%), Porto (2,9%), Lisboa (1,8%), Setúbal (1,4%), Castelo Branco (1,2%) e Aveiro (0,6%). Os preços apenas desceram no Funchal (-2%), em Leiria (-0,4%) e em Faro (-0,2%).

Também foi registada uma subida nos preços em três regiões do país. Já na Região Autónoma dos Açores (-7,7%), no Alentejo (7,9%), na Região Autónoma da Madeira (-3%) e no Algarve (-0,8%), o valor desceu. Relativamente às variações trimestral e anual, os preços das casas para arrendar em Portugal foi de 3,3% e de 6,1%, respetivamente.

Cidades onde é mais caro arrendar casa

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa, com um custo de 15,2 euros por metro quadrado. Na lista, o Porto (11,9 euros/m2) e o Funchal (10,8 euros/m2) ocupam o segundo e o terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (9,7 euros/m2), Setúbal (8,9 euros/m2), Aveiro (8,6 euros/m2), Coimbra (7,9 euros/m2) e Viana do Castelo (7,6 euros/m2).

Cidades onde é mais barato arrendar casa

Castelo Branco lidera a lista das cidades onde é mais barato arrendar casa em Portugal, com um custo de 5,4 euros por metro quadrado. Viseu (5,8 euros/m2), Leiria (6,3 euros/m2) e Braga (6,8 euros/m2) também fazem parte desta lista.

Para a realização do índice de preços imobiliários do Idealista, foram analisados os preços de oferta, com base nos metros quadrados construídos. O resultado final foi obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.