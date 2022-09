Após aprovar o pacote de medidas para apoias as famílias, o Governo vai discutir esta quinta-feira o plano de poupança de energia, que deverá incluir medidas para vários setores.

Cerca de 40% das empresas triplicou o custo com gás natural, uma em cada seis viu triplicar a fatura elétrica e dois terços negam qualquer benefício com o mecanismo extraordinário criado dentro do Mibel, segundo um inquérito esta quinta-feira divulgado.