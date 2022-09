Portugal tem uma das mais baixas inflações energéticas da Europa, diz João Galamba

O secretário de Estado do Ambiente e Energia afirmou que Portugal regista uma das mais baixas inflações energéticas da União Europeia e atacou "o fetichismo" do Bloco, PCP e Chega em relação ao gás e eletricidade.

Estas posições foram transmitidas por João Galamba perante a Comissão Permanente da Assembleia da República, no final da primeira ronda de intervenções de um debate dedicado à questão do aumento do custo de vida.

"Neste momento Portugal tem das inflações energéticas mais baixas de toda a Europa", defendeu o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, antes de também dizer que as tarifas da eletricidade para as famílias "são significativamente mais baixas em Portugal do que em Espanha".

Medidas do Governo

Na sua intervenção, o secretário de Estado do Ambiente e da Energia preconizou a tese de que as medidas até agora tomadas pelo Governo "tiveram um maior impacto nas famílias portuguesas do que qualquer proposta do Chega, do Bloco de Esquerda ou do PCP".

"O regresso à tarifa regulada do gás beneficia 99,7% dos consumidores portugueses, e não há nenhuma medida de descida de IVA que sequer remotamente se aproxime do impacto que esta descida tem", alegou o membro do executivo, perante os protestos de deputados de várias bancadas da oposição.

Já em relação à linha adotada pelo Governo para a eletricidade, João Galamba acusou a oposição de pretender esquecer que "todos os consumidores em baixa tensão, que inclui todas as famílias e também alguns pequenos negócios, podem regressar à tarifa regulada, que desceu em julho 2,6%".