Combate à inflação: as medidas adotadas em diferentes países da Europa

Desde a redução do IVA do gás aos descontos nos combustíveis, vários países da Europa apresentam também planos com medidas de combate à inflação.

Até ao final do ano, os espanhóis não vão ter de pagar passe para se deslocarem através de comboios suburbanos. Nos transportes metropolitanos, a comparticipação é de 30%. O IVA também foi reduzido - de 21% vai passar para 5% - e os combustíveis têm um desconto de 20 cêntimos por litro.

Em França, esse desconto já é de 30 cêntimos. Com um apoio de 20 mil milhões de euros, os franceses vão ver o preço do gás congelado e, na eletricidade, as subidas ficam limitadas a um máximo anual de 4%. Também os senhorios não podem aumentar as rendas mais do que 3,5%.

Na Alemanha, os apoios do Governo já começaram há três meses. Os alemães contam com a atribuição de um cheque único de energia de 300 euros para reformados e de 200 euros para estudantes. O novo pacote, apresentado há dois dias, inclui um reforço nos subsídios e a eliminação de taxas no preço da eletricidade.

Já no Reino Unido, um desconto acumulado de cerca de 450 euros nas contas da eletricidade já tinha sido anunciado. O avanço destes apoios está agora nas mãos da nova primeira-ministra do país.