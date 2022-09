Economia

Governo explica medidas de apoio às famílias

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

O novo pacote de medidas de ajuda às famílias para responder ao contexto atual de inflação e aumento do custo de vida foi anunciado na segunda-feira. Entre as medidas estão a atribuição de vales mensais, a redução do IVA da eletricidade e o aumento das pensões.