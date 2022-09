Governo apresenta medidas de apoio às famílias

Os apoios anunciados:

125 euros para cada português com rendimentos até 2.700 euros mensais – pago em outubro

para cada português com rendimentos até 2.700 euros mensais – pago em outubro 50 euros por criança ou jovem para todos os dependentes até aos 24 anos – pago em outubro

para todos os dependentes até aos 24 anos – pago em outubro 50% de pensão extraordinária para todos os pensionistas com atualização de pensões – pago em outubro

para todos os pensionistas com atualização de pensões – pago em outubro IVA da eletricidade passa de 13% a 6% a partir de outubro

a partir de outubro Menos 10% na conta do gás - poupança mínima para um casal com 2 filhos (consumidor-tipo) com a transição para o mercado regulado

- poupança mínima para um casal com 2 filhos (consumidor-tipo) com a transição para o mercado regulado Nos combustíveis, é prolongada até ao final do ano a suspensão do aumento da taxa de carbono, a devolução da receita adicional de IVA e redução do ISP. Ou seja, a preços desta semana, em cada depósito de 50 litros, os portugueses pagarão menos 16€ de gasóleo e menos 14€ de gasolina do que pagariam se o conjunto destas medidas não fosse renovado

do que pagariam se o conjunto destas medidas não fosse renovado Rendas só podem aumentar 2% - medida será compensada através da redução do IRS e IRC dos senhorios

- medida será compensada através da redução do IRS e IRC dos senhorios Congelamento do valor dos passes urbanos e das viagens CP em 2023

e das viagens CP em 2023 Aumento das pensões: +4,43% para pensões até 886€; +4,07% para pensões entre 886€ e 2659€; +3,53% para outras pensões sujeitas a atualização

“Com a mesma estabilidade e firmeza com que enfrentámos a pandemia, o Governo aqui está uma vez mais para enfrentar um desafio excecional, a bem das nossas famílias, dos portugueses e de Portugal”, terminou o primeiro-ministro.

Em atualização

Para terça-feira está marcada uma conferência de imprensa com o ministro das Finanças, Fernando Medina, para apresentar em mais detalhe as medidas do plano de resposta ao aumento de preços. Participarão também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

A conferência está marcada para as 09:30.