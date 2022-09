Estratégias de poupança nas despesas diárias de uma família numerosa

Se a inflação pesa a todos, nas famílias numerosas sente-se ainda mais o aumento de preços, por exemplo no supermercado. Uma família de cinco pessoas de de Oliveira do Bairro tem já posto em prática uma série de estratégias para poupar, quer nas energias, quer nas compras. Mas, ainda assim, gostava de ver mais e diferentes apoios por parte do Governo.



É um xadrez difícil este de gerir uma casa com 5 pessoas. Os manos, gémeos, de 9 anos, a mais velha, de 15, pai e mãe. Nos últimos meses, as despesas mensais estão mais pesadas e obrigam a movimentos mais ponderados. Nos alimentos essenciais, não dá para grandes cortes, mas a família vai já pondo em prática algumas estratégias de poupança.

Numa casa cheia, crianças em idade escolar, é complicado poupar eletricidade ou reduzir o consumo de gás.

O anunciado apoio do Estado às famílias há-de chegar agora em outubro.

Nesta família de Oliveira do Bairro, pelo menos os 50 euros que vão receber por cada filho já têm destino previsto.

Ajudar nas despesas com material escolar que aqui são vezes três.





NOTA: na peça, onde se lê Carla Caires deve ler-se Cláudia Caires.