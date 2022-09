Governo garante estar "a monitorizar os lucros das empresas" energéticas

O ministro da Economia garantiu esta quinta-feira que o executivo está a monitorizar os lucros das empresas energéticas, após Bruxelas ter proposto a taxação de lucros excessivos neste setor, medida que ficou de fora do pacote hoje apresentado pelo Governo.

"Sabemos que a Comissão Europeia sugeriu e recomendou essa medida [taxação de lucros extraordinários]. Estamos a monitorizar os lucros das empresas do sistema", afirmou António Costa Silva, em conferência de imprensa, em Lisboa.

A Comissão Europeia propõe uma taxa de 33% para os lucros excessivos, contudo, o governante lembrou que Portugal tem um sistema com especificidades, nomeadamente com contribuições extraordinárias do setor. Por outro lado, conforme vincou, o próprio mecanismo ibérico já inibe a criação de lucros excessivos.

"Temos que ter cuidado a desenhar as medidas", referiu.