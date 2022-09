Conselho de Ministros reunido para aprovar medidas de apoio às empresas

O Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira de manhã para aprovar o pacote de medidas de apoio às empresas.

Ainda não se sabe ao certo o que é o Governo deverá anunciar. Uma das hipóteses é aumentar os apoios para as empresas intensivas em gás, sobretudo dos setores da cerâmica e vidro, para fazer face ao aumento das matérias-primas e dos custos da energia.

O primeiro-ministro já disse que o Governo está a estudar a possibilidade de taxar os lucros de algumas empresas considerados excessivos, como defendeu a presidente da Comissão Europeia.

O pacote de apoios às empresas será anunciado no final do Conselho de Ministros, que se realiza mais de uma semana depois de serem conhecidas as medidas de apoio às famílias.

Medina admite que medidas de apoio às famílias não chegam

O ministro das Finanças, Fernando Medina, admitiu no Parlamento que as medidas de apoio às famílias não chegam para compensar a subida dos preços. No entanto, o responsável diz que o governo foi até onde podia ir.