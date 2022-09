Medidas para as empresas são “um conjunto de retoques e acrescentos”

José Gomes Ferreira analisou as medidas que o Governo anunciou, esta quinta-feira, para apoiar as empresas e afirma que estas são “um conjunto de retoques e de acrescentos”.

José Gomes Ferreira considera que as empresas não têm razões para “suspirar de alívio”, uma vez que “não há uma medida de fundo que seja diferente e que seja de muito impacto. O que há são acréscimos às que já existiam, tirando uma ou outra”.

“É um conjunto de retoques e de acrescentos, mas que não são decisivos para apoiar as empresas e permitir que elas fiquem com uma vida folgada a partir de agora”, afirmou.

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, um pacote de medidas de mais de 1.400 milhões de euros para apoiar as empresas face ao aumento de custos com a energia, incluindo uma linha de crédito.