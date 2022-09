Recessão económica: Banco Mundial espera pior cenário dos últimos 50 anos

São cada vez maiores os receios de uma forte recessão generalizada.

Um relatório do Banco Mundial fala no pior cenário desde os anos 70 e explica que ao subirem os juros para controlar a inflação os bancos centrais estão a levar as economias para o buraco, ainda que não haja alternativa.

O Banco Central alemão avisa que a economia alemã vai começar a encolher já este inverno.

Em Portugal, o Presidente da República apela ao Governo para que divulgue as previsões do próximo ano. Marcelo entende que isso ajudaria os portugueses a entender melhor as medidas que estão a ser tomadas.