Pensionistas vão continuar sem saber que aumentos terão em 2024

Os pensionistas vão permancer sem saber que aumentos terão em 2024. O ministro das Finanças coloca a gestão da dívida pública acima de tudo, enquanto a ministra da Segurança Social volta a remeter para 2023 uma decisão sobre a fórmula da atualização das pensões.

A tempos diferentes, e na mesma casa, a ministra da Segurança Social primeiro e o ministro das Finanças depois foram questionados sobre os planos frustrados para o aumento das pensões em 2024, que podem levar uma talhada em função dos aumentos pela metade no próximo ano.

"A questão de 2024, aquilo que já transmitimos foi que em 2023 será avaliada e evolução da saituação e com a informação que pedimos à comissão de sustentabilidade que está a trabalhar nesses sentido".

Se Ana Mendes Godinho faz depender 2024 do desempenho do ano que vem, o ministro das Finanças nem responde ao assunto. Fernando Medina foca-se no presente e no apoio que os pensionistas vão receber a 19 de outubro.