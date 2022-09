Taxas Euribor com valor mais alto em 10 anos

Está imparável a subida dos juros no crédito habitação. As taxas Euribor, que servem de referência para a maioria dos empréstimos voltaram a subir e estão no valor mais alto da última década.

Os valores da Euribor têm deixado inquieto quem pediu empréstimo ao banco para comprar casa.

A taxa a seis meses, a mais utilizada no crédito à habitação em Portugal, está agora nos 1,74%.

Em junho, estava abaixo dos 0,2.

Quem vê a prestação atualizada de 3 em 3 meses conta agora com uma taxa de 1,10%.

No caso dos empréstimos a 12 meses já ultrapassa os 2%

Quem, entretanto, tiver o valor da prestação revisto deve contar com uma Euribor de 2,33%.

Com todas estas subidas, a média dos juros nos empréstimos concedidos pelos bancos já passou 1%, um máximo em quase três anos.

A DECO sugere a adoção de algumas medidas.

A tendência é para continuar a aumentar. O Banco Central Europeu já avisou que os juros vão estar em alta até a inflação estar controlada.