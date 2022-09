Aeroporto: líder do PSD abre porta a localização alternativa ao Montijo ou Alcochete

O líder social-democrata abre a porta a uma localização alternativa ao Montijo ou a Alcochete, sem referir expressamente a hipótese de Santarém, que a SIC avançou há umas semanas.

“No contexto das conversações leais que temos mantido, venho transmitir-lhe formalmente (…) as conclusões que habilitam o Governo a decidir, assegurando a convergência pretendida”. Entre essas conclusões, que resultaram de “um conjunto de audições a todos os setores, interessados e responsáveis neste processo”, consta “o aproveitamento e valorização da capacidade aeroportuária instalada no país, seja a dos aeroportos que servem a região Norte e Algarve, seja o aeroporto de Cascais”.

O PSD exige também que se iniciem “desde já, as obras de requalificação do aeroporto Humberto Delgado”, e a “realização imediata de uma Avaliação Ambiental Estratégica sobre as localizações do Montijo, Alcochete, e qualquer outra que o Governo ou a estrutura encarregue de fazer a AAE decidam fundamentada e tecnicamente incluir”.

Reiterando que a responsabilidade da decisão final é do Governo, Luís Montenegro coincide com o primeiro-ministro e fixa, na carta, como “prazo máximo de um ano” a data para a “atribuição da condução da Avaliação Ambiental Estratégica”, ou seja, para uma decisão sobre a localização do novo aeroporto.

“Caberá agora ao Governo - que, ademais, dispõe de maioria absoluta no Parlamento - decidir o caminho metodológico a seguir, o qual terá a nossa aquiescência dentro das balizas supra enunciadas”, remata o líder do PSD, assegurando estar disponível para prosseguir o “diálogo construtivo na expectativa de que o primeiro-ministro possa rapidamente tornar pública a decisão do Governo".