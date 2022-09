Aeroporto de Lisboa: SIC descobriu nova localização e novo investidor

O futuro novo aeroporto de Lisboa pode ser, afinal, em Santarém. A SIC apurou que o principal rosto deste plano alternativo é Humberto Pedrosa.

O dono da Barraqueiro e antigo acionista da TAP patrocina um projeto que troca o Montijo por uma nova localização para o aeroporto complementar.

O novo aeroporto seria construído junto à área de serviço de Santarém, na A1, a cerca de 80 quilómetros de Lisboa. A ideia já foi apresenta ao primeiro-ministro, António Costa, e ao Presidente do PSD, Luís Montenegro.

Todas as câmaras da comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo foram informadas da intenção, que está a entusiasmas diversas estruturas do PSD.