Apoio extraordinário a pensionistas e reformados: conheça a data de pagamento

Os pensionistas da Segurança Social recebem normalmente no dia 8 de cada mês e de forma extraordinária, no próximo mês, podem contar com uma pensão e meia paga no dia 10.

No caso dos reformados da Caixa Geral de Aposentações, o processo será semelhante, mas apenas vão receber a reforma e o restante valor a 19 de outubro.

Os pensionistas que ganham menos de 5.318 euros podem receber o apoio extraordinário de 50%.

Este apoio, anunciado pelo Governo, está sujeito à retenção do IRS. Ora, quem ganha entre 705 e 725 euros pode vir a perder este extra no acerto de contas do próximo ano.

O Governo apercebeu-se do problema e promete corrigir o mecanismo.