INE revê em alta crescimento do PIB do ano passado para 5,5%

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu em alta de 0,6 pontos percentuais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 para 5,5%, segundo a atualização dos dados divulgada esta sexta-feira.

De acordo com as contas nacionais anuais do ano passado, que incorporam nova informação estatística, o PIB cresceu, a preços de mercado, 5,5% em volume em 2021, uma melhoria face aos 4,9% estimados anteriormente.

"Depois da forte contração em 2020, o PIB estimado para 2021 aumentou 7%, para 214.471 milhões de euros, superando ligeiramente o valor do PIB de 2019, antes da pandemia. Ao aumento nominal de 7% (-6,5% em 2020) corresponde uma variação real de 5,5% (-8,3% em 2020) e um aumento no deflator implícito de 1,4% (2,0% em 2020)", refere o relatório do INE.

O INE também reviu os dados referentes a 2020, apontando agora para uma contração de 8,3%.

Segundo o organismo de estatística, as revisões refletiram a incorporação de nova informação, que incluiu dados que revelaram "uma maior dinâmica do setor empresarial em 2021 do que a inicialmente refletida", bem como uma revisão em alta das importações de bens e uma despesa de consumo final das administrações públicas mais elevada.

O Instituto Nacional de Estatística indica ainda que os novos resultados levaram a uma revisão em alta de 0,3 pontos percentuais e 0,1 pp. das taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB em volume no segundo trimestre deste ano 2022, respetivamente, com taxas de 7,4% e 0,1%.