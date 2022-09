Inverno poderá levar ao estrangulamento financeiro das Misericórdias

As misericórdias já estão a sentir o aumento do preço da eletricidade e, em alguns casos, o valor da fatura mais do que triplicou. A Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe diz que os meses de inverno podem levar ao estrangulamento financeiro da instituição.

"Temos a fatura de junho que nem chega aos 1.000 euros, e agora, com a nova fatura, 3.300 euros que depois, no período de inverno, se calhar vamos estar a falar de valores de 4.000/5.000 euros, que é completamente incomportável", contou à SIC o diretor da Santa Casa.

Na instituição com quase 100 utentes de lar e cuidados continuados, estava a ser preparada uma candidatura ao PRR para melhorar a eficiência energética, mas a nova fatura da luz veio deitar por terra os planos. O que não alterou foi a verba que paga à Segurança Social por cada utente na Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe.

"Estamos a fazer aqui um trabalho que é do Estado e depois o Estado não tem esta sensibilidade de perceber o esforço que todos os dias fazemos para conseguir a sustentabilidade, que é cada vez mais impossível", lamenta José Carlos Governo.

Quando o inverno chegar, a fatura da luz deverá ultrapassar os 10 mil euros e a instituição poderá ter mesmo que fechar.