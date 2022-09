Preço do leite vai voltar a aumentar em outubro

O preço do leite vai subir no próximo mês devido ao aumento dos custos de produção. A Associação de Produtores de Leite diz que é uma evolução do mercado inevitável para conseguir manter as pequenas empresas do setor.

A DECO salienta que o preço dos laticínios no supermercado aumentou 11,15% entre 23 de fevereiro e 21 de setembro e o litro do leite poderá voltar a sofrer uma nova subida de preço já no próximo mês.

A Lactogal, que representa mais de metade da indústria de laticínios no mercado nacional, vai pagar mais oito cêntimos por litro às cooperativas. Assim sendo, é natural que o preço seja atualizado para os consumidores na mesma proporção, entende Carlos Neves, vice-presidente da Associação de Produtores de Leite.