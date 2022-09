VI Cimeira do Turismo Português arranca em Lisboa

A VI Cimeira do Turismo Português arranca esta terça-feira, em Lisboa, para assinalar o Dia Mundial do Turismo. O encontro organizado pela Confederação do Turismo de Portugal junta os principais intervenientes na Fundação Champalimaud, após dois anos de pandemia que obrigaram a alterar o formato do encontro.

Sob o tema "Turismo no Novo Mundo", o setor vai discutir desafios e dossiers estratégicos, como o caso do novo aeroporto, o paradigma da mobilidade, a sustentabilidade e digitalização ou o financiamento e custos de contexto. Os desafios da promoção e a captação de profissionais para o Turismo em Portugal e no mundo também serão temas debatidos.

Com a presença de tantos governantes no evento, "vamos com certeza alertar para alguns problemas que o setor ainda atravessa", afirma Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal.