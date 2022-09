Parlamento realiza debate de urgência sobre novo aeroporto

A Assembleia da República realiza esta quarta-feira um debate de urgência sobre o futuro aeroporto da região de Lisboa.

O Chega foi quem requereu este debate, defendendo que todos os partidos devem ser envolvidos no processo.

André Ventura já tinha dito que o objetivo é que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dê "a todos os partidos, a todos os portugueses, a explicação do que sucedeu naquele lamentável episódio, a explicação das razões do Governo para as decisões que tenha tomado sobre o aeroporto de Lisboa e o que está de facto em cima da mesa".

O partido de Ventura critica que o Governo tenha ouvido apenas o PSD e quer que todos os partidos "possam analisar e escrutinar" o tema.

O primeiro-ministro e o líder do PSD chegaram a acordo, na sexta-feira, sobre a metodologia para decidir a localização do futuro aeroporto. António Costa anunciou que a futura comissão técnica irá estudar várias opções além do Montijo e Alcochete, uma delas é Santarém.

Na quinta-feira começam a ser aprovados os primeiros diplomas quem alteram os poderes dos municípios sobre aeródromos de interesse nacional.

Este calendário sobre a aprovação dos primeiros diplomas em Conselho de Ministros foi transmitido por António Costa na sessão de abertura da VI Cimeira do Turismo, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, num discurso que dedicou cerca de 30 minutos à história das polémicas e sistemáticas mudanças de posição em relação à localização no novo aeroporto.

O líder do executivo considerou que estão reunidas várias condições que representam "uma janela de oportunidade única" para uma decidir "bem" e de uma forma "irreversível" sobre o novo aeroporto, porque o Governo tem mandato até 2026, as autarquias por mais três anos até 2025 e o líder da oposição [Luís Montenegro] por mais dois anos até 2024.